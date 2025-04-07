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«Сладкий фест». В новосибирском ТЦ на выходных испекли и раздали гигантский торт: больше 20 вкусных фото

С 4 по 6 апреля на 4 этаже торгово-развлекательного центра «Аура» в Новосибирске состоялось гастрономическое событие «Сладкий фест». Гостей радовали дегустациями, развлекали мастер-классами и раздали 3 400 порций огромного торта.

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Все дни фестиваля на фуд-парке работали корнеры с продукцией от различных производителей: гигантские эклеры, зефир и шоколад ручной работы, пышки со сладкими сливками, мёд с пасеки «Таежная слобода», сибирские сбитни, взвары, пряники по старинным рецептам, ягоды в шоколаде и другие десерты. Многие из них можно было попробовать бесплатно.

6 апреля в 13:00 гости получили 3 400 кусков медовика со сливками от кондитерского дома Kulikov в честь 34-летия компании. С 13:00 до 17:00 на сцене звучала живая музыка от дуэта скрипки и пианино, прошли конкурс по поеданию пышек и другие развлечения.

Фото: Дарья Шумова.