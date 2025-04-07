«Сладкий фест». В новосибирском ТЦ на выходных испекли и раздали гигантский торт: больше 20 вкусных фото

Все дни фестиваля на фуд-парке работали корнеры с продукцией от различных производителей: гигантские эклеры, зефир и шоколад ручной работы, пышки со сладкими сливками, мёд с пасеки «Таежная слобода», сибирские сбитни, взвары, пряники по старинным рецептам, ягоды в шоколаде и другие десерты. Многие из них можно было попробовать бесплатно.