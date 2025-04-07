Сезонные маршрутки в Казани запустят 18 апреля

За 11 месяцев 2024 года пригородными поездами в Татарстане воспользовались более 6 млн пассажиров, что на 1,6% больше, чем в 2023 году. Самый высокий пассажиропоток был зафиксирован на станции Казань — 1 млн человек, что на 10,8% больше по сравнению с прошлым годом.