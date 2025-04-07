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Сезонные маршрутки в Казани запустят 18 апреля

С 18 апреля в столице Татарстана начнут работу сезонные загородные маршрутки. Об этом сообщил руководитель комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров на деловом понедельнике в мэрии.

До конца октября будут работать следующие маршруты:

№ 39с «Ветеринарная академия — ж. м. Станционные Дербышки».

№ 41с «39-й квартал — СО “Крутушка”».

№ 92с «КДК им. Ленина — “Дальние сады”».

№ 101с «Горьковское шоссе — СО “Текстильщик”».

№ 109с «Кафе “Полет” — СНТ “Заречье”».

№ 111с «Станция метро “Проспект Победы” — “Жиркомбинат”».

Стоимость проезда составит от 43 до 90 ₽ в зависимости от дальности поездки.

С 1 января 2025 года Горьковская железная дорога также увеличила частоту движения пригородных поездов из Казани в Арск и Кукмор. Теперь они курсируют ежедневно.

За 11 месяцев 2024 года пригородными поездами в Татарстане воспользовались более 6 млн пассажиров, что на 1,6% больше, чем в 2023 году. Самый высокий пассажиропоток был зафиксирован на станции Казань — 1 млн человек, что на 10,8% больше по сравнению с прошлым годом.