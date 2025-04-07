В Красноярске расселяют общежитие СФУ после урагана

Инцидент произошел 5 апреля в общежитии № 14 по Вузовскому переулку. Сильный ветер полностью разрушил кровлю здания, обломки которой упали на припаркованные рядом автомобили. Четыре машины получили повреждения.
Руководство университета приняло решение о полной эвакуации здания, а не только верхних этажей. Студентов размещают на свободные места в других общежитиях кампуса. В результате происшествия никто из жильцов не пострадал, сообщили в пресс-службе СФУ.
По данным университета, до шторма кровля была в исправном состоянии и проходила регулярное обслуживание. Сейчас хозяйственные службы вуза устраняют последствия разрушения и борются с новыми протечками, которые обнаружились в других частях здания.
Территория вокруг пострадавшего общежития остается огороженной. Специальная техника задействована для уборки обломков.
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