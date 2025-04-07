Водителя автобуса в Приморье оштрафовали за провоз пассажиров «с ветерком»

Об инциденте стало известно ещё на прошлой неделе из публикаций в социальных сетях: один из пассажиров пожаловался на водителя автобуса маршрута № 108. Правоохранительные органы выражают благодарность очевидцу с активной гражданской позицией, который сделал нарушение достоянием гласности, тем самым не позволил шофёру избежать ответственности.