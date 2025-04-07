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Водителя автобуса в Приморье оштрафовали за провоз пассажиров «с ветерком»

В Уссурийске полиция разыскала и привлекла к административной ответственности водителя автобуса Hyundai County, перевозившего пассажиров с открытыми дверями, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Об инциденте стало известно ещё на прошлой неделе из публикаций в социальных сетях: один из пассажиров пожаловался на водителя автобуса маршрута № 108. Правоохранительные органы выражают благодарность очевидцу с активной гражданской позицией, который сделал нарушение достоянием гласности, тем самым не позволил шофёру избежать ответственности.

Нарушителем оказался 59-летний местный житель. С ним провели профилактическую беседу, составили на водителя административный протокол по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей» и оштрафовали.

Ранее неравнодушные очевидцы добились привлечения к административной ответственности водителя автобуса во Владивостоке, который устроил намаз на проезжей части, причём его автобус находился на промежуточной остановке, поэтому шофёр своими действиями не только мешал дорожному движению, но и задерживал пассажиров.