В Красноярском крае на дорогах установят новые «шериф-балки» и макеты камер

Как рассказали в полиции, с начала года увеличилось количество ДТП и пострадавших в них на всех типах автодорог — федерального, регионального и местных значений. Одной из главных причин этого врио начальника краевой ГАИ Сергей Молявко назвал выезды на полосу встречного движения и сопутствующее этому превышение скорости. По его мнению, действенной мерой для соблюдения скоростного режима являются рубежи контроля.
Министр транспорта края Дмитрий Зотин напомнил, что в этом году на аварийно-опасных участках установили 40 новых камер фиксации нарушений ПДД, а еще столько же должны заработать с 1 июля.
Кроме того, в местах высокой концентрации ДТП будут применяться информационные щиты, макеты камер и «шериф-балки», имитирующие светосигнальную систему патрульного автомобиля.
Для снижения числа тяжелых последствий при ДТП комиссия решила направить на медицинские курсы по основам оказания первой помощи водителей городских и школьных автобусов.
Также для уменьшения детского травматизма на дорогах до 20 августа планируется обустроить все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Разметка, освещение и ограждение должны появиться на 540 участках.
Кроме того, решается вопрос закупки светоотражающих элементов для всех учеников младшей школы. Ранее фликеры выдавали только первоклассникам и эта практика хорошо себя зарекомендовала. Еще рассматривается возможность обеспечения семей детскими автокреслами — способом проката, обмена и вторичного использования.
В ГАИ также отметили рост числа ДТП с участием недавних выпускников автошкол, поэтому предлагают проводить в них профилактические мероприятия по определению качества преподавания.
Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин заявил, что безопасность на автодорогах и сохранение жизней и здоровья жителей — первостепенная общая задача: «Для ее решения необходимо личное участие глав территорий в работе муниципальных комиссий по безопасности дорожного движения. Результатом должны быть, в том числе, предложения из территорий — как можно повысить безопасность на конкретных участках или в определенных ситуациях. К подобным инициативам мы будем очень внимательно относиться».
Также в ближайшее время планируется провести отдельное заседание краевой комиссии по безопасности дорожного движения, чтобы выработать решения для снижения рисков от массового использования электросамокатов.