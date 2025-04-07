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В Красноярском крае на дорогах установят новые «шериф-балки» и макеты камер

В правительстве Красноярского края на заседании комиссии по безопасности дорожного движения обсудили состояние аварийности и выработали дополнительные меры по снижению смертности на дорогах в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в полиции, с начала года увеличилось количество ДТП и пострадавших в них на всех типах автодорог — федерального, регионального и местных значений. Одной из главных причин этого врио начальника краевой ГАИ Сергей Молявко назвал выезды на полосу встречного движения и сопутствующее этому превышение скорости. По его мнению, действенной мерой для соблюдения скоростного режима являются рубежи контроля.

Министр транспорта края Дмитрий Зотин напомнил, что в этом году на аварийно-опасных участках установили 40 новых камер фиксации нарушений ПДД, а еще столько же должны заработать с 1 июля.

Кроме того, в местах высокой концентрации ДТП будут применяться информационные щиты, макеты камер и «шериф-балки», имитирующие светосигнальную систему патрульного автомобиля.

Для снижения числа тяжелых последствий при ДТП комиссия решила направить на медицинские курсы по основам оказания первой помощи водителей городских и школьных автобусов.

Также для уменьшения детского травматизма на дорогах до 20 августа планируется обустроить все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Разметка, освещение и ограждение должны появиться на 540 участках.

Кроме того, решается вопрос закупки светоотражающих элементов для всех учеников младшей школы. Ранее фликеры выдавали только первоклассникам и эта практика хорошо себя зарекомендовала. Еще рассматривается возможность обеспечения семей детскими автокреслами — способом проката, обмена и вторичного использования.

В ГАИ также отметили рост числа ДТП с участием недавних выпускников автошкол, поэтому предлагают проводить в них профилактические мероприятия по определению качества преподавания.

Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин заявил, что безопасность на автодорогах и сохранение жизней и здоровья жителей — первостепенная общая задача: «Для ее решения необходимо личное участие глав территорий в работе муниципальных комиссий по безопасности дорожного движения. Результатом должны быть, в том числе, предложения из территорий — как можно повысить безопасность на конкретных участках или в определенных ситуациях. К подобным инициативам мы будем очень внимательно относиться».

Также в ближайшее время планируется провести отдельное заседание краевой комиссии по безопасности дорожного движения, чтобы выработать решения для снижения рисков от массового использования электросамокатов.