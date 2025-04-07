В Красноярском крае на дорогах установят новые «шериф-балки» и макеты камер

Как рассказали в полиции, с начала года увеличилось количество ДТП и пострадавших в них на всех типах автодорог — федерального, регионального и местных значений. Одной из главных причин этого врио начальника краевой ГАИ Сергей Молявко назвал выезды на полосу встречного движения и сопутствующее этому превышение скорости. По его мнению, действенной мерой для соблюдения скоростного режима являются рубежи контроля.