Цены взлетели: жители Приморья возмущены подорожанием авиабилетов в 2,5 раза

Раньше из Светлой в Дальнегорск можно было улететь за 2 990 рублей, а из Дальнегорска во Владивосток — за 2 938 рублей, то с 1 мая стоимость составит 7 816 рублей и 7 673 рубля соответственно. Перелет из Светлой во Владивосток обойдется в 7 816 рублей в одну сторону, а туда и обратно — 15 489 рублей. Приморцы отмечают, что за такую сумму можно слетать из Владивостока в Москву.