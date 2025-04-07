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Цены взлетели: жители Приморья возмущены подорожанием авиабилетов в 2,5 раза

ВЛАДИВОСТОК, 7 апреля, ФедералПресс. Жители севера Приморья недовольны ростом цен на авиаперелеты внутри региона. Теперь стоимость авиабилетов сравнялась с ценой перелета в Москву.

Источник: Роман Соколов/ТАСС

Раньше из Светлой в Дальнегорск можно было улететь за 2 990 рублей, а из Дальнегорска во Владивосток — за 2 938 рублей, то с 1 мая стоимость составит 7 816 рублей и 7 673 рубля соответственно. Перелет из Светлой во Владивосток обойдется в 7 816 рублей в одну сторону, а туда и обратно — 15 489 рублей. Приморцы отмечают, что за такую сумму можно слетать из Владивостока в Москву.

Как сообщают «Дальневосточные ведомости», жители отдаленных поселков и пенсионеры крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Для них авиасообщение — жизненно важная транспортная связь, позволяющая получать медицинскую помощь во Владивостоке. В населенных пунктах северного Приморья имеются лишь фельдшерско-акушерские пункты, не способные обеспечить полноценное лечение, а альтернативных способов добраться до краевого центра не существует.