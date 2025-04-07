В Челнах затруднились назвать сроки окончания отопительного сезона

«В 2019 году отопление отключили 7 мая, в 2020-м — 4 мая, в 2021-м — 5 мая, в 2022-м — уже 30 апреля, в 2023-м — 23 апреля, а в 2024-м — 22 апреля», — перечислил мэр, отметив, что с каждым годом отопительный сезон завершается все ближе к середине апреля. Он также назвал такую тенденцию одним из проявлений глобального потепления.