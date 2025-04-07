Новосибирские полицейские задержали пособников мошенников из-за рубежа

В 11 регионах России, включая Новосибирскую область, прошли одновременные обыски и задержания в рамках работы по ликвидации узлов связи, которые используются в телефонном мошенничестве. Подробности рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что благодаря данным узлам связи мошенники из-за рубежа подменяют номера и обманывают граждан. В этом им помогают на территории России.
Так, с помощью искусственного интеллекта полицейские обработали большие массивы информации и вычислили расположение сетей. В марте обнаружены 28 сим-боксов и 2 сим-банка.
«Собраны данные о семи тысячах абонентских номеров, которые использовались аферистами. Установлено, что для обеспечения голосовых вызовов использовались виртуальные серверы, зарегистрированные на территории европейских государств», — говорится в публикации Ирины Волк.
Полицейским удалось пресечь деятельность 15 человек, которые обеспечивали работу узлов. Изъято оборудование, несколько тысяч сим-карт, документы. Возбуждены уголовные дела, устанавливаются другие участники.