Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории — как идут работы

По данным профильного министерства, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. Работы стоимостью более 2,2 млрд рублей ведут за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.