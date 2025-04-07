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Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории — как идут работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Новый водовод в Евпатории за 2,2 миллиарда рублей построят к декабрю, сейчас готовность объекта достигает почти 70%, сообщает в понедельник пресс-служба министерства строительства Крыма.

«На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым осуществляется строительство водовода общей протяженностью 12,13 км. На сегодняшний день степень строительной готовности составляет 68%», — сказано в сообщении.

По данным профильного министерства, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. Работы стоимостью более 2,2 млрд рублей ведут за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Заказчиком выступает «Инвестстрой» Крыма. Работы ведет строительная компания «Консоль-Строй ЛТД». Как сообщалось, в ходе строительства также возведут водопроводную насосную станцию и резервуар объемом 12 тысяч кубометров. Ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории ранее через суд добилась прокуратура Крыма.