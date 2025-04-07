Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории — как идут работы

«На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым осуществляется строительство водовода общей протяженностью 12,13 км. На сегодняшний день степень строительной готовности составляет 68%», — сказано в сообщении.
По данным профильного министерства, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. Работы стоимостью более 2,2 млрд рублей ведут за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Заказчиком выступает «Инвестстрой» Крыма. Работы ведет строительная компания «Консоль-Строй ЛТД». Как сообщалось, в ходе строительства также возведут водопроводную насосную станцию и резервуар объемом 12 тысяч кубометров. Ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории ранее через суд добилась прокуратура Крыма.