Губернатор Омской области поздравил Овечкина с новым рекордом

Стоит отметить, что Александра связывают с Омском не только поздравления, но и его опыт тренировок в нашем регионе. В 2005 году он провел несколько занятий в клубе «Авангард», прежде чем подписать контракт с «Вашингтон Кэпиталз». С того времени Овечкин провел более двадцати лет в НХЛ.