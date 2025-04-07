Губернатор Омской области поздравил Овечкина с новым рекордом

Вечером 6 апреля 2025 года в мире хоккея произошло значимое событие. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем нового рекорда, забросив свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Эта знаменательная шайба была забита в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».
Губернатор Омской области Виталий Хоценко также не остался в стороне от этого достижения. В своём телеграм-канале он поздравил Овечкина с рекордом, отметив гордость за спортсмена от лица всех жителей региона.
«895! Александр Овечкин установил новый рекорд! От всех омичей поздравляю великого русского спортсмена! Всегда побеждай! Гордимся!» — написал он.
Стоит отметить, что Александра связывают с Омском не только поздравления, но и его опыт тренировок в нашем регионе. В 2005 году он провел несколько занятий в клубе «Авангард», прежде чем подписать контракт с «Вашингтон Кэпиталз». С того времени Овечкин провел более двадцати лет в НХЛ.