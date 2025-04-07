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Нижегородцам советуют защищаться от комаров из-за опасности новой лихорадки

Зараженные страдают от мучительной боли в суставах.

Нижегородцам настоятельно советуют использовать на отдыхе и в лесах средства от комаров. Это связано с новым вирусом, который зарегистрировали на французском острове Реюньон. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».

Лихорадка чикунгунья передается человеку от укуса москита. Главным симптомом заражения является мучительная боль в суставах при движении.

По информации источника, в России комары не переносят данный вирус. При этом специалисты не исключают вероятность миграции насекомых и советуют помнить о репеллентах.

Уточняется, что информационная система Роспотребнадзора «Периметр» отслеживает популяцию насекомых и анализирует возможные риски.

Ранее мы писали, что грипп стал причиной поражения сердечной мышцы у нижегородки.