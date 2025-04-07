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Март в Беларуси стал одним из самых теплых за последние 80 лет

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Март в Беларуси стал одним из самых теплых за последние 80 лет. Климатическую характеристику первого весеннего месяца представили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 100% 750 мм рт. ст. +17°

«Первый весенний месяц оказался исключительно теплым и наряду с мартом 2007 года занял первое место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года, — рассказали в Белгидромете. — Средняя по Беларуси температура воздуха составила плюс 5,2, что выше климатической нормы на 4,4 градуса. Положительная аномалия распространилась по всей территории страны и находилась в основном в пределах от 4 до 4,8 градусов».

Где теплее всего

В областном разрезе наибольшие положительные отклонения от климатической нормы отмечены в Могилевской и Гомельской (в среднем 4,6), наименьшие — в Витебской, Минской и Брестской областях (4,3). Средняя температура воздуха трех декад оказалась выше нормы. А наибольшая положительная аномалия (6,7 градусов) наблюдалась в первой декаде месяца.

«Такая погода бывает в первой декаде апреля. Переход средней суточной температуры воздуха через 5 градусов в сторону повышения (начало вегетации) произошел 4—6 марта по южной половине страны, что на месяц раньше обычных сроков. На остальной части территории страны он случился 24—29 марта — на декаду-полторы раньше», — отметили климатологи.

Дневные температуры отличались контрастностью. Более чем в половине дней месяца столбики термометра превышали 10-градусную отметку, а в отдельные сутки воздух прогревался до 15 градусов и выше.

Рекордный показатель

Самым теплым оказался день 10 марта — на станции Дрогичин воздух прогрелся до 20,4 градусов. «За всю историю метеонаблюдений в первой декаде марта температура воздуха ни разу не поднималась до таких высоких значений», — добавили в Белгидромете.

В периоды похолоданий температура преимущественно находилась в пределах 4 — 9 градусов, а в самые холодные сутки не превышала минус 1 — плюс 3 градуса.

Самая холодная ночь

Еще более контрастными, как отметили климатологи, были ночные температуры. Преимущественно они были отрицательными и находилась в основном в пределах от минус 1 до минус 8 градусов. Минимальная температура за месяц отмечена на станции Полесская 16 марта и составила минус 12 градусов.

«Однако в отдельные сутки в основном в середине первой декады столбик термометра поднимался до плюс 5 и выше», — рассказали в Белгидромете.

Где чаще наблюдались дожди и снег

Количество осадков в среднем по республике было близким к стандартным значениям: выпало 37 мм осадков, что составляет 96% от климатической нормы. Данные по большей части территории страны колебались в пределах от 80 до 110%.

«По областям больше всего осадков отмечалось в Витебской области — в среднем 42 мм, или 107% нормы. Меньше всего — в Гродненской области (30 мм или 80% нормы), — рассказали в Белгидромете. — В течение месяца осадки распространялись неравномерно. Сухо было в первой декаде (26% декадной нормы), а во второй и третьей декадах выпало 120 и 150% декадной нормы соответственно».

На станциях Лынтупы, Минск, Воложин, Полесская 24 марта побит рекорд суточного максимума осадков. Повторил предыдущий рекорд Полоцк.

«Осадки выпадали в виде дождя, иногда мокрого снега и снега. В течение месяца снежный покров отсутствовал. Лишь в начале первой и в конце второй декад устанавливался на непродолжительное время на большей части территории страны», — добавили климатологи.

Исключительно редкое явление — гроза с градом

На протяжении месяца наблюдались гололедные явления, туманы. На станции Витебск 5 марта отмечена гроза, на станции Житковичи — 12 марта. Здесь в том числе выпал град диаметром до 6 мм и до 3 мм соответственно.

«Град в марте исключительно редкое явление, а в Витебске и Житковичах он регистрируется впервые. За всю историю метеонаблюдений отмечены лишь единичные случаи выпадения града на некоторых пунктах наблюдений», — рассказали в Белгидромете.

Местами отмечалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра (22 м/с) зарегистрирована на станции Горки 24 марта.