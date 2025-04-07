Март в Беларуси стал одним из самых теплых за последние 80 лет

«Первый весенний месяц оказался исключительно теплым и наряду с мартом 2007 года занял первое место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года, — рассказали в Белгидромете. — Средняя по Беларуси температура воздуха составила плюс 5,2, что выше климатической нормы на 4,4 градуса. Положительная аномалия распространилась по всей территории страны и находилась в основном в пределах от 4 до 4,8 градусов».