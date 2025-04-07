В Омской области с 8 апреля вводятся ограничения на посещение лесов

С 8 апреля 2025 года на части территории Омской области начнет действовать ограничение на посещение лесов. Приказ об этом опубликован на официальном портале правовой информации Главным управлением лесного хозяйства региона. Мера принята в связи с введением особого противопожарного режима, который начал действовать с 7 апреля.