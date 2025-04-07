В Омской области с 8 апреля вводятся ограничения на посещение лесов

С 8 апреля 2025 года на части территории Омской области начнет действовать ограничение на посещение лесов. Приказ об этом опубликован на официальном портале правовой информации Главным управлением лесного хозяйства региона. Мера принята в связи с введением особого противопожарного режима, который начал действовать с 7 апреля.
Согласно документу, ограничения вводятся поэтапно:
С 8 по 28 апреля — в лесах Исилькульского, Калачинского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Степного и Черлакского лесничеств; С 14 апреля по 4 мая — в лесах Большереченского, Большеуковского, Васисского, Знаменского, Крутинского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского лесничеств.
На этот период запрещаются:
пребывание граждан в лесах; въезд транспорта; проведение профилактического выжигания хвороста, подстилки и сухой травы.
На въездах в указанные лесничества установят специальные щиты с информацией об ограничениях. Также будет организовано наземное патрулирование для контроля соблюдения режима.
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