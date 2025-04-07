Основатель «Восточной строительной компании № 1» Андрей Бердников скончался в Приморье

Как сообщают коллеги, большую часть жизни Бердников посвятил дорожно-строительной отрасли, чья работа кардинально изменила дорожную сеть Приморья. Под его руководством в регионе были реализованы ключевые инфраструктурные проекты, включая объекты к саммиту АТЭС, реконструкцию мостовых переходов через реки Зеркальная, Водопадная и Илистая, а также содержание стратегически важных объектов — вантового моста через бухту Золотой Рог, Низководного моста через Амурский залив, Русского моста и Нарвинского тоннеля.