Основатель «Восточной строительной компании № 1» Андрей Бердников скончался в Приморье

В минувшую пятницу, 4 апреля, ушел из жизни Андрей Бердников — основатель и экс-руководитель ООО «Восточная строительная компания № 1», внесшего значительный вклад в развитие дорожной инфраструктуры Приморского края.
Как сообщают коллеги, большую часть жизни Бердников посвятил дорожно-строительной отрасли, чья работа кардинально изменила дорожную сеть Приморья. Под его руководством в регионе были реализованы ключевые инфраструктурные проекты, включая объекты к саммиту АТЭС, реконструкцию мостовых переходов через реки Зеркальная, Водопадная и Илистая, а также содержание стратегически важных объектов — вантового моста через бухту Золотой Рог, Низководного моста через Амурский залив, Русского моста и Нарвинского тоннеля.
Прощание с Бердниковым состоится 9 апреля в большом зале крематория Морского кладбища Владивостока с 11:30 до 12:30. Поминальный обед пройдет в ресторане «Лесная Заимка» в 14:00.
Редакция «МК во Владивостоке» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Георгиевича Бердникова.
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