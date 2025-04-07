В Перми начали строить первые плавучие дома для уток

Плавучий домик для птиц выполнен из дерева, внутри он пустой. На воде его удерживает груз, который фиксирует конструкцию на определенном месте, чтобы ее не уносило ветром или течением. Чаще всего домики изготавливают из лиственницы и покрывают водоотталкивающим составом, что значительно продлевает срок службы.