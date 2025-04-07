В Перми начали строить первые плавучие дома для уток

В Перми построили первый плавучий домик для безопасного места отдыха водоплавающих птиц. Его установили около Утиного моста через реку Данилиху.
Домик первыми начали обживать утки. В рамках городского проекта «Зеленое кольцо» он стал частью обустройства Серебрянского парка. Утиный мост служит связующим звеном между микрорайонами Плоский и Краснова.
«Несмотря на то, что утки не живут в домиках, эти сооружения выполняют важную функцию — предоставляют безопасное место для их отдыха на воде», — подчеркнули в МКУ «Городское зеленое строительство».
Плавучий домик для птиц выполнен из дерева, внутри он пустой. На воде его удерживает груз, который фиксирует конструкцию на определенном месте, чтобы ее не уносило ветром или течением. Чаще всего домики изготавливают из лиственницы и покрывают водоотталкивающим составом, что значительно продлевает срок службы.
Прошедшей зимой на незамерзающих участках малых рек города и КамГЭС пермяки насчитали около 1800 зимующих уток-крякв.