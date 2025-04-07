В Самаре разработают проект восстановления озера в парке 50-летия Октября

Скоро планируется приступить к следующему этапу восстановления озера. До 10 апреля власти обещают разместить торги на разработку проектной документации для восстановления уровня озера и его морфометрических характеристик. После этого станет известно, сколько денег нужно на эти работы и из каких источников их выделят. Само восстановление запланировано на 2026 год.