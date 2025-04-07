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В Самаре разработают проект восстановления озера в парке 50-летия Октября

Озеро в парке 50-летия Октября планируют восстановить в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Власти Самары рассказали о восстановлении озера в парке 50-летия Октября в несколько этапов. Для этого необходимо пробурить скважину и проложить водопровод, разработать проект, а потом провести строительно-монтажные работы. Эксплуатационную скважину на территории парка пробурили в 2024 году.

— Сейчас скважина работает, озеро наполняется, — заверили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары.

Скоро планируется приступить к следующему этапу восстановления озера. До 10 апреля власти обещают разместить торги на разработку проектной документации для восстановления уровня озера и его морфометрических характеристик. После этого станет известно, сколько денег нужно на эти работы и из каких источников их выделят. Само восстановление запланировано на 2026 год.

Недавно в озере в парке 50-летия Октября начала массово гибнуть рыба, его продолжают очищать.