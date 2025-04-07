В Самаре разработают проект восстановления озера в парке 50-летия Октября

Власти Самары рассказали о восстановлении озера в парке 50-летия Октября в несколько этапов. Для этого необходимо пробурить скважину и проложить водопровод, разработать проект, а потом провести строительно-монтажные работы. Эксплуатационную скважину на территории парка пробурили в 2024 году.
— Сейчас скважина работает, озеро наполняется, — заверили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары.
Скоро планируется приступить к следующему этапу восстановления озера. До 10 апреля власти обещают разместить торги на разработку проектной документации для восстановления уровня озера и его морфометрических характеристик. После этого станет известно, сколько денег нужно на эти работы и из каких источников их выделят. Само восстановление запланировано на 2026 год.
Недавно в озере в парке 50-летия Октября начала массово гибнуть рыба, его продолжают очищать.