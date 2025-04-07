Обещала довезти — и пропала: в Хабаровском крае будут судить домохозяйку за мошенничество

Случай произошел в январе. В одном из мессенджеров женщина увидела сообщение от двух 62-летних женщин, которые находились в санатории «Анненские воды» и искали способ добраться до Комсомольска-на-Амуре. Женщина предложила свои услуги, пообещав организовать перевозку за 10 тысяч рублей.