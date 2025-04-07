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Обещала довезти — и пропала: в Хабаровском крае будут судить домохозяйку за мошенничество

Жительница Хабаровского края обманула пенсионерок, пообещав отвезти из санатория.

Источник: Комсомольская правда

В Солнечном районе завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы. Она обманула двух пенсионерок и присвоила их деньги. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Случай произошел в январе. В одном из мессенджеров женщина увидела сообщение от двух 62-летних женщин, которые находились в санатории «Анненские воды» и искали способ добраться до Комсомольска-на-Амуре. Женщина предложила свои услуги, пообещав организовать перевозку за 10 тысяч рублей.

«Пенсионерки перевели деньги, но после этого мошенница перестала выходить на связь. Пожилые женщины обратились в полицию», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, и теперь женщина будет отвечать перед судом.