Волнистый асфальт на проспекте Гагарина объяснили «естественным износом»

Особенно сильно неровности чувствуются при выезде с улицы Тимирязева.
Редакция НИА «Нижний Новгород» обратилась за разъяснениями в МКУ «ГУММиД» и выяснила, что исправлять ситуацию капитально не планируется. В ведомстве напомнили, что участок проспекта Гагарина от площади Лядова до улицы Медицинской ремонтировали в 2021 году. Тогда заменили только верхний слой асфальта толщиной 5 сантиметров. Усиления конструкции дорожного покрытия не проводилось.
По информации МКУ «ГУММиД», дефект в виде волн возник из-за естественного износа покрытия на полосах интенсивного движения. Такие повреждения не входят в перечень гарантийных обязательств подрядчика. Тем не менее, подрядная организация в рамках гарантий выполнит ямочный ремонт и устранит выкрашивания покрытия.
Ранее сообщалось, в столице Приволжья начинается капремонт дорог по нацпроекту. Также мы рассказывали, что в 2025 году предстоит обновить разметку на 355 улицах областного центра.