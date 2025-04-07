Волнистый асфальт на проспекте Гагарина объяснили «естественным износом»

Редакция НИА «Нижний Новгород» обратилась за разъяснениями в МКУ «ГУММиД» и выяснила, что исправлять ситуацию капитально не планируется. В ведомстве напомнили, что участок проспекта Гагарина от площади Лядова до улицы Медицинской ремонтировали в 2021 году. Тогда заменили только верхний слой асфальта толщиной 5 сантиметров. Усиления конструкции дорожного покрытия не проводилось.