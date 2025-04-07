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Волнистый асфальт на проспекте Гагарина объяснили «естественным износом»

Асфальт на проспекте Гагарина в районе площади Лядова стал волнистым. Водители жалуются, что дорога ощущается как «стиральная доска».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Особенно сильно неровности чувствуются при выезде с улицы Тимирязева.

Редакция НИА «Нижний Новгород» обратилась за разъяснениями в МКУ «ГУММиД» и выяснила, что исправлять ситуацию капитально не планируется. В ведомстве напомнили, что участок проспекта Гагарина от площади Лядова до улицы Медицинской ремонтировали в 2021 году. Тогда заменили только верхний слой асфальта толщиной 5 сантиметров. Усиления конструкции дорожного покрытия не проводилось.

По информации МКУ «ГУММиД», дефект в виде волн возник из-за естественного износа покрытия на полосах интенсивного движения. Такие повреждения не входят в перечень гарантийных обязательств подрядчика. Тем не менее, подрядная организация в рамках гарантий выполнит ямочный ремонт и устранит выкрашивания покрытия.

Ранее сообщалось, в столице Приволжья начинается капремонт дорог по нацпроекту. Также мы рассказывали, что в 2025 году предстоит обновить разметку на 355 улицах областного центра.