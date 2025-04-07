В Челябинске расселённый дом окружат забором и усилят охрану

Речь идёт о доме № 6 на Свердловском проспекте в Курчатовском районе города, на перекрёстке Комсомольского и Свердловского проспектов. Туда стали наведываться любопытные подростки.
Жильцов расселили, а дом пока стоит.
Охранные организации не прекращали его патрулировать, — заявил глава Челябинска. — Число выездов, присутствие частных охранных предприятий, которые мы привлекли к охране этого дома, увеличено. Часть территории огорожена со стороны улично-дорожной сети, оставшуюся часть мы планируем закрыть в ближайшее время.