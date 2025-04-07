Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае растет число городов с комфортной средой

Индекс качества городской среды ежегодно публикует Минстрой РФ.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В списке мониторинга — более тысячи городов России. При этом учитываются не только данные регионов, но и статистика МВД РФ, Минкульта России, Роспотребнадзора, Росстата — всего 36 показателей.

По сравнению с прошлым годом улучшили свои результаты Пермь и Березники, Губаха и Горнозаводск, Очер, Чердынь, Усолье и еще ряд городов. Впервые вошли в рейтинг 8 городов — Чернушка, Лысьва, Соликамск и другие. Все они набрали более 181 балла, что дает статус города, благоприятного для проживания. Так что за год количество комфортных городов в регионе выросло с 13 до 21.