В Пермском крае растет число городов с комфортной средой

По сравнению с прошлым годом улучшили свои результаты Пермь и Березники, Губаха и Горнозаводск, Очер, Чердынь, Усолье и еще ряд городов. Впервые вошли в рейтинг 8 городов — Чернушка, Лысьва, Соликамск и другие. Все они набрали более 181 балла, что дает статус города, благоприятного для проживания. Так что за год количество комфортных городов в регионе выросло с 13 до 21.