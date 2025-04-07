Между Краснодаром и Ташкентом с 8 апреля запустят рейсовые автобусы

Первый автобус выезжает из Ташкента 8 апреля в 20:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по времени Москвы. Согласно информации пресс-службы, цена билета составляет 900 тысяч сумов, что примерно равно 5,9 тысячам рублей. Автобусы будут отправляться дважды в неделю. Так, пассажиры смогут отправиться в кубанскую столицу по вторникам и пятницам.