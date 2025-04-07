Между Краснодаром и Ташкентом с 8 апреля запустят рейсовые автобусы

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства транспорта Республики Узбекистан.
Первый автобус выезжает из Ташкента 8 апреля в 20:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по времени Москвы. Согласно информации пресс-службы, цена билета составляет 900 тысяч сумов, что примерно равно 5,9 тысячам рублей. Автобусы будут отправляться дважды в неделю. Так, пассажиры смогут отправиться в кубанскую столицу по вторникам и пятницам.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что с 27 марта запустили автобусный маршрут «Мариуполь-Новороссийск». Отправление ежедневных рейсов планируется в 21:45. При этом пассажиры прибудут в город-герой в 09:00 следующего дня.