Снегопад не повлиял на работу Национального аэропорта Минск

В аэропорту уточнили, что в настоящее время на его территории идет обильный снег, поэтому проводится своевременная уборка.
Для очистки и обработки антигололедными реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона задействовано до 20 единиц многофункциональной техники и спецмашин.
Там также отметили, что состояние ВПП поддерживается в постоянной эксплуатационной годности, это позволяет обеспечивать безопасность полетов, которые сейчас выполняются согласно суточному плану.
В условиях неустойчивой погоды столичный аэропорт работает в штатном режиме.
В воздушной гавани напомнили пассажирам, что им нужно учитывать погодные условия и планировать поездку в аэропорт заранее.
Сильные снегопады начались в Беларуси в субботу, 5 апреля. По данным синоптиков, в понедельник, 7 апреля, в республике снова ожидается снег и усиление северного ветра порывами до 15−18 метров в секунду. Из-за погодных условий в республике объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
По информации Белгидромета, в настоящее время снегопады продолжаются на востоке республики. Самые высокие сугробы намело в Могилевском районе — там высота снежного покрова составляет до 27 сантиметров.