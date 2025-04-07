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Снегопад не повлиял на работу Национального аэропорта Минск

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Национальный аэропорт Минск несмотря на снегопады работает в штатном режиме, сообщили в понедельник в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: Sputnik.by

В аэропорту уточнили, что в настоящее время на его территории идет обильный снег, поэтому проводится своевременная уборка.

Для очистки и обработки антигололедными реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона задействовано до 20 единиц многофункциональной техники и спецмашин.

сказали в пресс-службе

Там также отметили, что состояние ВПП поддерживается в постоянной эксплуатационной годности, это позволяет обеспечивать безопасность полетов, которые сейчас выполняются согласно суточному плану.

В условиях неустойчивой погоды столичный аэропорт работает в штатном режиме.

проинформировали в аэропорту

В воздушной гавани напомнили пассажирам, что им нужно учитывать погодные условия и планировать поездку в аэропорт заранее.

Сильные снегопады начались в Беларуси в субботу, 5 апреля. По данным синоптиков, в понедельник, 7 апреля, в республике снова ожидается снег и усиление северного ветра порывами до 15−18 метров в секунду. Из-за погодных условий в республике объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

По информации Белгидромета, в настоящее время снегопады продолжаются на востоке республики. Самые высокие сугробы намело в Могилевском районе — там высота снежного покрова составляет до 27 сантиметров.