Капремонт Дома офицеров в Иркутске планируется закончить до конца года

С весны прошлого года успели сделать многое. Первое время занимались ремонтом кровли и демонтажем внутри помещений — сейчас он почти закончен на первом этаже. Ведутся внутренние отделочные работы, меняется электропроводка. Параллельно рабочие приступили к покраске фасада. Полная готовность объекта запланирована на конец 2025 года. Всего на капитальный ремонт из областного бюджета направлен 291 млн рублей.