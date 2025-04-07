Капремонт Дома офицеров в Иркутске планируется закончить до конца года

Капитальный ремонт здания Областного Дома офицеров в Иркутске продолжается: уже можно видеть часть обновленного фасада. Глава региона Игорь Кобзев в очередной раз побывал на объекте, чтобы проверить, как движется работа.
С весны прошлого года успели сделать многое. Первое время занимались ремонтом кровли и демонтажем внутри помещений — сейчас он почти закончен на первом этаже. Ведутся внутренние отделочные работы, меняется электропроводка. Параллельно рабочие приступили к покраске фасада. Полная готовность объекта запланирована на конец 2025 года. Всего на капитальный ремонт из областного бюджета направлен 291 млн рублей.
Министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова обратила внимание на то, что подрядчики восстанавливают исторические элементы декора, например, около 10 тыс. метров старинной лепнины. Также министр доложила Губернатору о дальнейших планах по использованию здания. Здесь планируется разместить региональный центр патриотического воспитания, кроме того, расширить существующий музея Боевой Славы, создать музей СВО, выделить помещения для молодежных патриотических организаций.
Глава региона обсудил подготовку прилегающей территории к 9 мая: выставленную военную технику отреставрируют.