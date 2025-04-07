Новый метод выявления синдрома Дауна внедрили нижегородские врачи

Как сообщила главный врач областного Клинического диагностического центра Ольга Гудушина, биоматериалы для исследования поступают в медицинское учреждение из всех округов региона. Забор крови для выявления хромосомных патологий плода производят в женских консультациях во время первого скрининга — на 11−13 неделе беременности. Тогда же женщины проходят обязательные УЗИ-исследования. Если врач обнаружит у плода признаки наличия отклонений, то женщинам рекомендуют проконсультироваться с генетиками КДЦ, чтобы подтвердить или исключить диагноз.