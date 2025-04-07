Новый метод выявления синдрома Дауна внедрили нижегородские врачи

Врачи Нижегородского областного клинического диагностического центра внедрили новый метод ранней пренатальной диагностики для выявления синдрома Дауна, синдрома Патау и синдрома Эдвардса. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Ранее для проведения теста OSCAR требовалось от 10 до 14 дней. Теперь беременные смогут пройти исследование и проконсультироваться у врача-генетика всего за 1,5−3 часа, благодаря использованию новейшего анализатора. На его закупку из регионального бюджета выделено больше 6,5 млн рублей. Работа по закупке современного оборудования для помощи беременным идет в рамках реализации федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».
Как сообщила главный врач областного Клинического диагностического центра Ольга Гудушина, биоматериалы для исследования поступают в медицинское учреждение из всех округов региона. Забор крови для выявления хромосомных патологий плода производят в женских консультациях во время первого скрининга — на 11−13 неделе беременности. Тогда же женщины проходят обязательные УЗИ-исследования. Если врач обнаружит у плода признаки наличия отклонений, то женщинам рекомендуют проконсультироваться с генетиками КДЦ, чтобы подтвердить или исключить диагноз.
Пациенткам сразу же назначат консультацию в нашем учреждении, на месте произведут забор и исследование крови. Заключение будет готово в день обращения.
Также новый анализатор используется для выявления материнских рисков — преэклапсии. Уже на 11−13 неделях беременности можно будет выявить риски преждевременных родов или плацентарной недостаточности, приводящей к задержке развития плода.
Также для снижения рисков будущим родителям рекомендуется не меньше чем за три месяца пройти профосмотры, вести здоровый образ жизни.