Незаконную свалку шпал нашел Росприроднадзор на Бору

Инспекторы Росприроднадзора выявили нарушения в марте. Пропитанные антисептиком отработанные шпалы лежали на участке, принадлежащем «Реал-Бор», рядом с картой полигона промышленных отходов предприятия вне оборудованной площадки. Такое размещение опасных отходов создает угрозу жизни и здоровью людей, отметили в надзорном ведомстве.
Внеплановая проверка проводится по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Инспекторы осматривают территорию, изучают экологическую документацию. Специалисты государственного «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» отбирают пробы.