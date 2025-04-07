На Дону при поддержке атомщиков стартовала молодежная туристическая программа

В Волгодонске запустили молодежную туристическую программу патриотической направленности «Ратная Слава Руси». Она посвящается году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Организована программа в рамках проекта Фонда АТР АЭС «Концепция патриотической работы в городах присутствия Госкорпорации “Росатом” с целью поддержки центров исторической реконструкции атомных городов.
Программа включена в туристический маршрут «По Волго-Дону широко» и проходит на базе Этнического центра «Степная застава».
Первыми участниками программы стали члены молодежной общественной организации «Движение первых» из города Волгодонска. Юные гости вместе с родителями встретились с представителями клуба исторической реконструкции, которые провели увлекательные мастер-классы по старинным боевым техникам. Все желающие могли попробовать свои силы в стрельбе из лука, метании копья и топора. В кульминации мероприятия — впечатляющие показательные бои участников, облаченных в исторические доспехи.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС.
В программу также включены экспонаты из музея «Красная звезда» и беседы с председателем Совета Ветеранов г. Волгодонска, боевым летчиком, ветераном Вооруженных Сил Александром Кирилловым.
— Память о победах русского воинства, гордость за дедов и прадедов, завоевавших 80 лет назад Победу в Великой Отечественной войне, преемственность славы русского оружия и продолжение традиций солдат Победы — это то, что лежит в основе нашего патриотизма. Мы всегда поддерживаем проекты, направленные на воспитание любви к Родине и ее великой истории. В этом году мы будем проводить много мероприятий, посвященных Великой Победе и защитникам Отечества, и спасибо всем, кто занимается темой воспитания патриотизма и сохранения исторической правды, — отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.