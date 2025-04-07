На Дону при поддержке атомщиков стартовала молодежная туристическая программа

— Память о победах русского воинства, гордость за дедов и прадедов, завоевавших 80 лет назад Победу в Великой Отечественной войне, преемственность славы русского оружия и продолжение традиций солдат Победы — это то, что лежит в основе нашего патриотизма. Мы всегда поддерживаем проекты, направленные на воспитание любви к Родине и ее великой истории. В этом году мы будем проводить много мероприятий, посвященных Великой Победе и защитникам Отечества, и спасибо всем, кто занимается темой воспитания патриотизма и сохранения исторической правды, — отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.