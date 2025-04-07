ТАСС: «Газель» въехала в подземный переход в Москве из-за летней резины

«Я шла на учебу и проходила как раз мимо аварии через подземный переход. В нем я увидела спасателей, полицейских и сотрудников службы безопасности метро; они пытались достать мужчину, который был в кабине. Рядом стоял человек с большой шишкой на лбу, как я понимаю, это был водитель, он разговаривал со спасателями», — рассказала девушка, оказавшаяся на месте ЧП.