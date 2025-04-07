В Петербурге и Ленобласти стартовал сезон усиленного лова корюшки

С понедельника, 7 апреля, в Петербурге и Ленобласти начался основной период путины корюшки — он продлится до 10 мая.
Однако сезон добычи популярной рыбки с запахом огурца уже стартовал, и к середине прошлой недели её было выловлено порядка 11 тонн в Финском заливе и около 200 килограммов — на Ладоге, со ссылкой на информацию заместителя главы комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 47-го региона Александра Варенова сообщают spbvedomosti.ru.
Как отметил чиновник, лов корюшки традиционно начинается в Финском заливе раньше, чем на Ладожском озере.
«В прошлом году рыбаками Ленинградской области в Ладожском озере, а также на таких реках, как Волхов, Луга, Паша, Свирь, Сясь, добыто 1120 тонн корюшки, еще более 600 тонн — в Финском заливе. Планы на нынешний год примерно такие же, а может, и больше», — цитирует издание его слова.
Также специалисты опровергли утверждение, что корюшки с каждым годом становится меньше. Они отмечают, что в последние 20 лет объёмы вылова остаются на одном и том же уровне — порядка 1200 тонн рыбы каждый сезон. В этом году на промысел выходят бригады 35 рыболовецких предприятий от Ленобласти, и большинство из них закончат путину с уловом не менее 50 тысяч тонн.
При этом в регионе ведутся постоянные исследования рыбных запасов, в том числе и корюшки. В путину специалисты выезжают к пунктам приёма корюшки, в рейды с инспекторами рыбоохраны, для того чтобы оценить размерные характеристики рыбы, интенсивность и сроки подхода, количество самок.
«Эти данные ложатся в обоснование объёмов вылова корюшки. За последние двадцать лет провалов в промысле не было. Стабильно вылавливается около 1200 тонн корюшки в ладожском озере и до 700−900 тонн в Финском заливе. Отмечу также: корюшка очень быстро воспроизводится. Один год с благоприятными условиями — хороший уровень воды, её прогрев — и рыбка плодится в таком количестве, что её будет достаточно для промысла на несколько лет», — рассказала помощник руководителя Северо-Западного управления Росрыболовства Екатерина Михайлова.
Напомним, в Петербурге в нынешнем году определено 70 точек продажи корюшки — это на 25% больше, чем в 2024-м. Они охватывают 13 районов Петербурга и будут работать до 30 мая.
В Петербурге килограмм корюшки на прошлой неделе стоил порядка 1100 рублей. В Ленобласти торговля этой рыбой также началась, однако цены там достигали в среднем 2100 рублей за килограмм. Возможно, это было связано с тем, что нерест у рыбы к тому времени ещё не начался.