В Петербурге и Ленобласти стартовал сезон усиленного лова корюшки

«Эти данные ложатся в обоснование объёмов вылова корюшки. За последние двадцать лет провалов в промысле не было. Стабильно вылавливается около 1200 тонн корюшки в ладожском озере и до 700−900 тонн в Финском заливе. Отмечу также: корюшка очень быстро воспроизводится. Один год с благоприятными условиями — хороший уровень воды, её прогрев — и рыбка плодится в таком количестве, что её будет достаточно для промысла на несколько лет», — рассказала помощник руководителя Северо-Западного управления Росрыболовства Екатерина Михайлова.