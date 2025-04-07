В парке Анапы к 1 мая установят два новых аттракциона

Эксперт отметил, что популярность места отдыха остается высокой даже в межсезонье. Снижения числа посетителей не наблюдается, а в солнечные дни парк особенно востребован у семей с детьми. Наибольшей популярностью у местных жителей и туристов пользуются Колесо обозрения и картинг «Формула 1».