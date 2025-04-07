Более 30 испытаний теплосетей пройдет в Петербурге до 11 апреля

Теплоэнергетики проведут 31 температурное испытание в Петербурге и одно в Ленобласти с 7 по 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Работы направлены на подготовку к отопительному сезону 2025/2026, — уточнили в пресс-службе администрации.
Проверки позволяют заранее выявить слабые места в трубопроводах, избежать аварий и провести своевременный ремонт. 8 апреля специалисты АО «ТЭК СПб» начнут обследование почти 300 км теплосетей в семи районах города, а также в поселке Вырица Гатчинского района.
9 апреля к работам подключатся «Теплосеть Санкт-Петербурга» и «Петербургтеплоэнерго». Проверки затронут Центральный, Невский, Петроградский, Курортный и Пушкинский районы. Дополнительные испытания пройдут 9 и 10 апреля в Колпинском и Курортном районах.
Во время работ температура теплоносителя может достигать 130 градусов. В этот период возможны кратковременные отключения горячей воды. Власти просят жителей соблюдать осторожность и не приближаться к местам парения или размыва грунта.