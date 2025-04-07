МАПП Чернышевское получит новое дыхание: стартовала реконструкция ключевого погранперехода

Пункт пропуска демонстрирует высокую загруженность: только с начала года здесь зафиксировано более 12 тысяч грузовых автомобилей, 9 тысяч легковых машин и около 37 тысяч путешественников. Для оптимизации работы уже стартовала установка современных портальных инспекционно-досмотровых комплексов на въездных и выездных путях.