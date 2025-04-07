МАПП Чернышевское получит новое дыхание: стартовала реконструкция ключевого погранперехода

О планах по реконструкции сообщила рабочая группа под руководством начальника таможни Владимира Зябко.
Пункт пропуска демонстрирует высокую загруженность: только с начала года здесь зафиксировано более 12 тысяч грузовых автомобилей, 9 тысяч легковых машин и около 37 тысяч путешественников. Для оптимизации работы уже стартовала установка современных портальных инспекционно-досмотровых комплексов на въездных и выездных путях.
Особое внимание уделяется сохранению бесперебойной работы пункта во время реконструкции. «На время реконструкции работа пункта пропуска не будет приостановлена», — заверил руководитель Калининградского филиала Росгранстроя Владимир Барашков.
Проект получил статус приоритетного, и сейчас специалисты согласовывают компоновочную схему зданий и сооружений, а также ведут проектно-изыскательские работы. Ожидается, что модернизация значительно улучшит условия пересечения границы как для граждан, так и для участников внешнеэкономической деятельности, одновременно сократив время проведения таможенных операций.
Завершение первого этапа модернизации — установки ИДК — запланировано на ноябрь текущего года. Это позволит существенно ускорить прохождение контроля грузовых транспортных средств и повысить эффективность работы всего пункта пропуска.