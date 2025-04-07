Малыш со страшными ожогами и жертва штормового ветра: 9 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

Пятилетний мальчик случайно поджёг на себе одежду, а на голову туристке упала сорванная ветром деталь остановки — о чём писал «Клопс» в выходные.
1. В субботу, 5 апреля, в Багратионовском районе пятилетний мальчик оказался в реанимации ЦГКБ с ожогами. Предположительно, малыш нашёл зажигалку и случайно поджёг на себе кофту. У ребёнка пострадало более 50% тела.
2. В этот же день в Калининграде 60-летняя женщина попала в больницу после того, как ей в голову прилетела оторванная ветром деталь остановки на площади Василевского. Женщина собиралась на экскурсию и стояла около автобуса вместе с другими туристами. С черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение головного мозга и травмой руки пенсионерку увезли в БСМП.
3. В субботу на развязке Южного обхода и улицы Подполковника Емельянова в микрорайоне Борисово столкнулись Audi и Mazda. По словам очевидцев, причиной ДТП стали неработающие светофоры.
4. В Зеленоградске памятник котам вернули на привычное место. Сейчас он находится на улице Пограничной. Больше года конструкция была в ремонте, потому что карусель перестала крутиться — внутри сломался подшипник.
5. В Калининграде установили памятник известному борцу Андрею Шумилину. На изготовление монумента потребовалось 700 кг бронзы. Памятник размещён на территории калининградского училища олимпийского резерва на Аллее Смелых, которое носит имя Шумилина. Спортсмен и политик изображён в борцовском трико.
6. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова призвала горожан осознанно подходить к тому, где размещать георгиевские ленты и символику 80-летия Победы. В городе планируется раздать около полутора тысяч лент и 11 тысяч наклеек для оформления личных автомобилей.
7. В Калининграде в музее «Форт № 5» открылась выставка «Псы Гитлера» и состоялась военно-историческая реконструкция одного из эпизодов штурма форта. Мероприятия приурочили к 80-летию штурма города-крепости Кёнигсберг.
8. Телеведущий Владимир Соловьёв поучаствовал в акции «Сад памяти» и посадил деревья около мемориала 1 200 гвардейцам в Калининграде. Вместе с губернатором региона Алексеем Беспрозванных Соловьёв встретился бойцами СВО.
9. В Беларуси пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории страны партии взрывчатки, которую планировали транспортировать в Россию. 580 кг особо мощного взрывчатого вещества пытались провезти через пункт пропуска «Брест». Опасный груз прикрыли стройматериалами. Возбуждено уголовное дело, преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.