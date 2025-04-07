Малыш со страшными ожогами и жертва штормового ветра: 9 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

2. В этот же день в Калининграде 60-летняя женщина попала в больницу после того, как ей в голову прилетела оторванная ветром деталь остановки на площади Василевского. Женщина собиралась на экскурсию и стояла около автобуса вместе с другими туристами. С черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение головного мозга и травмой руки пенсионерку увезли в БСМП.