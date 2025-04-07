Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ивацевичском районе бык напал на фермера и убил его рогами и копытами

Под Ивацевичами фермер погиб из-за напавшего на него быка.

Источник: Комсомольская правда

В Ивацевичском районе бык убил фермера. Об этом сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Трагедия произошла на частном приусадебном участке. В тот день местный фермер утром приехал поработать, но перестал отвечать на звонки родных. Сын поехал проверить отца и обнаружил его мертвым в загоне, где содержался взрослый бык. На теле мужчины были множественные кровоподтеки и ссадины.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти 57-летнего белоруса стала закрытая тупая травма грудной клетки с повреждением внутренних органов. Кроме того, эксперты зафиксировали многочисленные переломы на теле фермера.

— Травмы образовались от действия тупого предмета, которыми могут являться рога и копыта быка, — прокомментировали в ГКСЭ.

Тем временем милиция сказала, какие машины чаще других угоняют в Беларуси: «Чаще всего посягают на “народные” марки».

Между тем БЖД снова сказала о задержке поездов до 1 часа из-за непогоды и упавших деревьев.

Еще в Минске остановили движение поездов по Московской линии метро.