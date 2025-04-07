В Ивацевичском районе бык напал на фермера и убил его рогами и копытами

Трагедия произошла на частном приусадебном участке. В тот день местный фермер утром приехал поработать, но перестал отвечать на звонки родных. Сын поехал проверить отца и обнаружил его мертвым в загоне, где содержался взрослый бык. На теле мужчины были множественные кровоподтеки и ссадины.