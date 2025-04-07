В Ивацевичском районе бык напал на фермера и убил его рогами и копытами

В Ивацевичском районе бык убил фермера. Об этом сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
Трагедия произошла на частном приусадебном участке. В тот день местный фермер утром приехал поработать, но перестал отвечать на звонки родных. Сын поехал проверить отца и обнаружил его мертвым в загоне, где содержался взрослый бык. На теле мужчины были множественные кровоподтеки и ссадины.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти 57-летнего белоруса стала закрытая тупая травма грудной клетки с повреждением внутренних органов. Кроме того, эксперты зафиксировали многочисленные переломы на теле фермера.
— Травмы образовались от действия тупого предмета, которыми могут являться рога и копыта быка, — прокомментировали в ГКСЭ.
Тем временем милиция сказала, какие машины чаще других угоняют в Беларуси: «Чаще всего посягают на “народные” марки».
Между тем БЖД снова сказала о задержке поездов до 1 часа из-за непогоды и упавших деревьев.
Еще в Минске остановили движение поездов по Московской линии метро.