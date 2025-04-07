Социальная поддержка беременных в Калининградской области: полный гид

При первом посещении женской консультации каждая беременная получает электронный родовой сертификат на 12 тысяч рублей. Документ позволяет выбрать медицинское учреждение для ведения беременности и наблюдения за ребенком в первый год жизни. С начала года в регионе родилось 1656 детей, из которых 809 девочек и 847 мальчиков. Средний возраст рожениц — 30 лет.