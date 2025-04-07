Социальная поддержка беременных в Калининградской области: полный гид

Медицинская помощь и родовой сертификат.
При первом посещении женской консультации каждая беременная получает электронный родовой сертификат на 12 тысяч рублей. Документ позволяет выбрать медицинское учреждение для ведения беременности и наблюдения за ребенком в первый год жизни. С начала года в регионе родилось 1656 детей, из которых 809 девочек и 847 мальчиков. Средний возраст рожениц — 30 лет.
Финансовая помощь для семей с детьми.
Семьи с доходом ниже 18 265 рублей на человека могут оформить единое пособие. Его размер составляет от 50% до 100% прожиточного минимума — от 9 954,5 до 19 909 рублей. На данный момент такую поддержку получают 1 032 будущие мамы региона.
Декретные выплаты для работающих.
За 140 дней декретного отпуска при нормальных родах работающие женщины получают от 103 285 до 794 355,80 рублей. Для тех, кто отработал менее 6 месяцев, расчет ведется из МРОТ — 22 440 рублей в месяц. С начала года такие выплаты получили 1 193 жительницы области на сумму более 190 миллионов рублей.
Как получить выплаты.
«Процедура получения пособий максимально упрощена — достаточно подать заявление работодателю. Все необходимые данные автоматически передаются в Социальный фонд через систему межведомственного взаимодействия», — поясняет управляющий региональным отделением СФР Светлана Запанкова.
Важно: родовой сертификат не оформляется, если женщина наблюдается на платной основе. Единое пособие назначается после 12 недель беременности и выплачивается до рождения ребенка. Первая выплата приходит в течение 5 рабочих дней после назначения, последующие — 3 числа каждого месяца.