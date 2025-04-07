В Ростовской области вдвое увеличили компенсацию переехавшим в села учителям

В Ростовской области педагогам, которые переехали в села, увеличили единовременную выплату. Теперь она будет составлять до двух миллионов рублей. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Так педагоги — участники программы «Земский учитель», будут получать один миллион из федерального бюджета, и еще один миллион им выплатит регион.
Врио губернатора напомнил, что с этого года в программе «Земский учитель» могут участвовать и студенты четвертого курса, которые совмещают учебу с преподаванием.
— Уверен, дополнительная поддержка станет хорошим подспорьем, чтобы привлекать еще больше учителей в сельские территории, где мы видим дефицит высококвалифицированных специалистов, — отметил Юрий Слюсарь.