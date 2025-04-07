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Автобусы в Екатеринбурге изменят маршруты в дни репетиций парада Победы

В Екатеринбурге часть автобусов изменит маршруты в дни репетиций парада ко Дню Победы, сообщили в городской администрации. На некоторых улицах движение транспорта ограничат 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля.

Источник: Коммерсантъ

Изменения в маршруте изменятся для транспорта на нескольких участках улиц Дорожной и 2-й Новосибирской. В дни репетиций автобусы будут ездить по следующим схемам:

№ 81 «17 Мехколонна — Авангард». Маршрут укорочен до остановки «Окраинная», путь следования: Окраинная — Дорожная — Военная — Титова — 8 Марта — проспект Ленина — Карла Либкнехта — Шевченко — Советская — Сулимова — Данилы Зверева;

№ 77 «Ритейл-парк (Солнечный) — Высоцкого». Путь следования: Нескучная — Любви — Золотистый бульвар — Чемпионов — Лучистая — 2-я Новосибирская — Окружная — Селькоровская — Титова — 8 Марта — Шварца — Белинского — Малышева — Высоцкого;

№ 53 «Ритейл Парк (Солнечный) — Автовокзал». Путь следования: Нескучная — Лучистая — 2-я Новосибирская — Окружная — Селькоровская — Титова — Ферганская — Агрономическая — Военная — Московская — Щорса — 8 Марта — Циолковского.

Кроме того, во время репетиций движение закроют с 7:40 до 9:30 на участке ул. Дорожная, от ул. Окраинной до ул. Городской. В 9:00 до 14:00 по ряду участков не будет ходить транспорт, при этом на них установлены дорожные знаки, а режим работы светофоров изменен:

ул. 2-я Новосибирская: от Палисадной до Окружной;

ул. Зенитчиков: от Палисадной до Братской;

ул. Палисадная: от 2-й Новосибирской до Окраинной;

ул. Окраинная: от Палисадной до Эскадронной;

ул. Эскадронная: от Окраинной до 2-й Новосибирской.