Автобусы в Екатеринбурге изменят маршруты в дни репетиций парада Победы

Кроме того, во время репетиций движение закроют с 7:40 до 9:30 на участке ул. Дорожная, от ул. Окраинной до ул. Городской. В 9:00 до 14:00 по ряду участков не будет ходить транспорт, при этом на них установлены дорожные знаки, а режим работы светофоров изменен: