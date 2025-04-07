Автобусы в Екатеринбурге изменят маршруты в дни репетиций парада Победы

Изменения в маршруте изменятся для транспорта на нескольких участках улиц Дорожной и 2-й Новосибирской. В дни репетиций автобусы будут ездить по следующим схемам:
№ 81 «17 Мехколонна — Авангард». Маршрут укорочен до остановки «Окраинная», путь следования: Окраинная — Дорожная — Военная — Титова — 8 Марта — проспект Ленина — Карла Либкнехта — Шевченко — Советская — Сулимова — Данилы Зверева;
№ 77 «Ритейл-парк (Солнечный) — Высоцкого». Путь следования: Нескучная — Любви — Золотистый бульвар — Чемпионов — Лучистая — 2-я Новосибирская — Окружная — Селькоровская — Титова — 8 Марта — Шварца — Белинского — Малышева — Высоцкого;
№ 53 «Ритейл Парк (Солнечный) — Автовокзал». Путь следования: Нескучная — Лучистая — 2-я Новосибирская — Окружная — Селькоровская — Титова — Ферганская — Агрономическая — Военная — Московская — Щорса — 8 Марта — Циолковского.
Кроме того, во время репетиций движение закроют с 7:40 до 9:30 на участке ул. Дорожная, от ул. Окраинной до ул. Городской. В 9:00 до 14:00 по ряду участков не будет ходить транспорт, при этом на них установлены дорожные знаки, а режим работы светофоров изменен:
ул. 2-я Новосибирская: от Палисадной до Окружной;
ул. Зенитчиков: от Палисадной до Братской;
ул. Палисадная: от 2-й Новосибирской до Окраинной;
ул. Окраинная: от Палисадной до Эскадронной;
ул. Эскадронная: от Окраинной до 2-й Новосибирской.