Ямочный ремонт на дорогах Башкирии продлится до середины июня

Также глава ведомства добавила, что работы по цифровому мониторингу и устранению дефектов уже ведутся в 12 муниципалитетах, включая Уфу, Стерлитамак и десять районов республики. Однако 14 территориальных образований, среди которых Архангельский, Белокатайский и другие районы, пока не приступили к реализации соответствующих мероприятий.