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Ямочный ремонт на дорогах Башкирии продлится до середины июня

Ямочный ремонт в Башкирии завершат до 15 июня.

Источник: Комсомольская правда

Озвучены сроки ямочного ремонта в Башкирии. Как стало известно на оперативном совещании правительства республики, в регионе уже функционируют 12 асфальтобетонных предприятий, а на текущей неделе планируется ввод в эксплуатацию ещё 19 аналогичных объектов.

Как пояснила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова, полное устранение ям на региональных и межмуниципальных трассах должно быть завершено к середине июня, тогда как цифровизация этого процесса продлится до начала мая. Остальные производственные мощности будут задействованы в течение мая, с наступлением строительного сезона.

Также глава ведомства добавила, что работы по цифровому мониторингу и устранению дефектов уже ведутся в 12 муниципалитетах, включая Уфу, Стерлитамак и десять районов республики. Однако 14 территориальных образований, среди которых Архангельский, Белокатайский и другие районы, пока не приступили к реализации соответствующих мероприятий.