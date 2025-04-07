Фонарный столб может рухнуть вместе с грунтом и частью парковки в двор жилого комплекса во Владивостоке

Отметим, что апрель во Владивостоке, согласно прогнозу Примгидрометцентра, ожидается с избыточным количеством осадков. Завтра и послезавтра дальневосточной столице обещают сухую погоду, а с четверга Владивосток заполнит привычная весенняя сырость с моросью и туманами. По данным портала «Примпогода», в воскресенье ожидается дождь с вероятностью от 65 до 81 процента.