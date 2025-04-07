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Фонарный столб может рухнуть вместе с грунтом и частью парковки в двор жилого комплекса во Владивостоке

После прошедших дождей во Владивостоке начинают расползаться не только подпорные стены, но и неукреплённый грунт. Об угрозе схода грунта вместе с фонарным столбом предупреждают жители микрорайона Снеговая Падь, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Объявление, предупреждающее об угрозе падения столба, появилось во дворе дома № 17 на улице Полковника Фесюна. Опасная зона огорожена сигнальной лентой. Обрушиться вместе с грунтом может часть придомовой парковки. А пока асфальт и фонарь ещё на месте, смесь грунта с водой стекает на новую спортивную площадку возле дома.

Как утверждают местные жители, застройщик «Восточный луч» на обращения жильцов не реагирует.

Отметим, что апрель во Владивостоке, согласно прогнозу Примгидрометцентра, ожидается с избыточным количеством осадков. Завтра и послезавтра дальневосточной столице обещают сухую погоду, а с четверга Владивосток заполнит привычная весенняя сырость с моросью и туманами. По данным портала «Примпогода», в воскресенье ожидается дождь с вероятностью от 65 до 81 процента.