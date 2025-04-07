Фонарный столб может рухнуть вместе с грунтом и частью парковки в двор жилого комплекса во Владивостоке

Объявление, предупреждающее об угрозе падения столба, появилось во дворе дома № 17 на улице Полковника Фесюна. Опасная зона огорожена сигнальной лентой. Обрушиться вместе с грунтом может часть придомовой парковки. А пока асфальт и фонарь ещё на месте, смесь грунта с водой стекает на новую спортивную площадку возле дома.
Как утверждают местные жители, застройщик «Восточный луч» на обращения жильцов не реагирует.
Отметим, что апрель во Владивостоке, согласно прогнозу Примгидрометцентра, ожидается с избыточным количеством осадков. Завтра и послезавтра дальневосточной столице обещают сухую погоду, а с четверга Владивосток заполнит привычная весенняя сырость с моросью и туманами. По данным портала «Примпогода», в воскресенье ожидается дождь с вероятностью от 65 до 81 процента.