Красноярцам назвали дату запуска фонтанов в городе

По городской традиции, их включат к празднику 9 Мая, сообщили в мэрии.
На Театральную площадь уже завезли трубы и насосное оборудование.
Постепенно работы начинают на водных сооружениях во всех районах города.
«Бригады уже расчистили чаши фонтанов, приступили к монтажу электрозатворов, узлов учета холодной воды, установке металлических конструкций, погружного и электрического оборудования. Всю зиму эти элементы ремонтировали, окрашивали, прочищали, приводили в порядок в мастерских, — рассказали в администрации. — Расконсервацию и сборку оборудования фонтанов необходимо завершить до начала мая. На последнем этапе специалисты проведут пробные запуски водных сооружений в тестовом режиме».
Напомним, всего в Красноярске сейчас 30 фонтанов, которые содержатся за счет средств городского бюджета. Работать в этом сезоне будут 27 из них. Не включат фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади, «Икар» и «Сталевар» (возле Дворца Труда и Согласия) в Советском районе. Первый временно демонтирован до завершения строительных работ, два других нуждаются в капитальном ремонте, который выполнят после определения источника финансирования.