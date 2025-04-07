МНС сказало, что делать белорусам, не подавшим вовремя декларацию о доходах. Подробности озвучили БелТА в пресс-службе Министерстве по налогам и сборам.
В ведомстве напомнили, что 31 марта 22025 года завершился срок подачи физлицами налоговых деклараций за 2024 год. Тем белорусам, которые не успели подать вовремя налоговую декларацию, следует самостоятельно подать ее до момента наступления срока уплаты подоходного налога, то есть не позднее 2 июня 2025 года.
В МНС обратили внимание, что после озвученной даты подоходный налог будет предъявляться физлицам к уплате на основании акта камеральной проверки, с начислением пени и привлечением к административной ответственности.
Тем временем МНС сказало, какие доходы белорусов облагаются налогом по ставке 25%.
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