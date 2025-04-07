МНС сказало, что делать белорусам, не подавшим вовремя декларацию о доходах

В ведомстве напомнили, что 31 марта 22025 года завершился срок подачи физлицами налоговых деклараций за 2024 год. Тем белорусам, которые не успели подать вовремя налоговую декларацию, следует самостоятельно подать ее до момента наступления срока уплаты подоходного налога, то есть не позднее 2 июня 2025 года.