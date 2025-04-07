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Белорус Протас сказал о рекорде Овечкина: Александр Михайлович абсолютно заслужил это

Белорус Протас оценил рекорд Овечкина, сказав, что меняется хоккейная история.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас прокомментировал снайперский рекорд Александра Овечкина в НХЛ, сообщает sport-express.ru.

— На самом деле и сейчас тяжело поверить в это событие, меняется хоккейная история. Дорогого стоит, что этот рекорд переписал именно Александр Михайлович, — рад за партнера по команде Протас.

24-летний Протас вместе с 39-летним Овечкиным играет за «Вашингтон Кэпиталз», порой в одном звене. Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин забил свой 895-й гол в НХЛ в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» и превзошел рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (894).

— Он абсолютно заслужил это, теперь официально можно говорить, что он лучший снайпер в истории хоккея. Очень рад за него и его семью, — сказал Алексей.

В матче против «Айлендерс» Протас не играл из-за травмы, но смотрел за игрой с трибуны, а после вместе с командой поздравил Овечкина в раздевалке.

— Конечно, хотелось бы быть там (на льду. — Ред.), но, значит так надо. Рад быть счастью всего этого, — отметил Протас.

Ранее мы писали, что Александр Овечкин забил 895 голов в чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки, корни которого из Беларуси.