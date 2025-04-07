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В Самаре назвали причину гибели рыбы в парковых озерах

Самарцам рассказали, почему рыба погибла в парке 50-летия Октября.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители поделились кадрами массовой гибели рыбы в парке 50-летия Октября. Горожанам назвали причину происшествия в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

По словам специалистов, гибель рыбы — сезонное явление. Из-за падения уровня воды снижается концентрация кислорода, что приводит к гибели рыбы. В этом году планируют запустить дополнительную скважину для подпитки озера.

Напомним, ранее местные жители полагали, что гибель рыбы произошла из-за состояния озера. При обнаружении мертвой рыбы горожане жаловались на ужасный запах.