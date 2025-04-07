Новые правила сдачи экзаменов в ГАИ начинают действовать с 8 апреля

Уже есть комментарии, что только по трем элементам (будет приниматься экзамен — Sputnik). Нет. Однозначно, экзаменуемый будет участвовать в дорожном движении, он будет проезжать другие элементы уличной-дорожной сети — и пешеходный переход, и перекресток, и остановочные пункты, и его движение от элемента к элементу будет подвергаться оценке.