Новые правила сдачи экзаменов в ГАИ начинают действовать с 8 апреля

Изменения в порядке сдачи экзаменов направлены в первую очередь на повышение качества будущих водителей, выпускаемых автошколами. В настоящий момент теоретическую часть с первого раза сдает порядка 60% курсантов, а уже после практического экзамена в конечном итоге цифра составляет 30−40%.
Это экзаменуемые, которые с первого раза получают свои водительские удостоверения.
В то же время аварийность на дорогах с участием молодых водителей (до 2 лет стажа) увеличилась на 15% в 2024 году по сравнению с 2023-м. Речь идет о ДТП, в которых участники дорожного движения получили травмы или погибли.
Новшества с 8 апреля
Начальник ГАИ обратил внимание, что экзамены автошколы начнут принимать по новым правилам уже с 8 апреля. Об основных изменениях Sputnik писал ранее, однако на некоторые из них Ротченков обратил особое внимание.
В частности, для тех, кто лишился прав, практический экзамен нужно будет сдавать только в «городе» — без «площадки».
При этом уже были комментарии в СМИ о том, что отменяется теория. Нет, теория остается. Для этой категории упраздняется только площадка.
Сдача на категории «BE», «CE», «DE» будет проходить только на автодроме.
Согласно действующим нормативно-правовым актам, на автодроме курсантов обучают четырем элементам. Это эстакада, «гараж», «диагоналка» и разворот на участке при ограниченной ширине проезжей части. И, если ранее экзаменатор определял два обязательных элемента при сдаче, то с 8 апреля их уже будет три. Какие назначать элементы, решит экзаменатор.
Для чего добавлен еще один элемент? Потому что, анализируя статистику сдачи практического экзамена по сравнению с площадкой, очень большой перевес в сторону того, как экзаменуемые не сдают именно тот этап практического экзамена, когда проходит в реальных дорожных условиях в населенных пунктах.
Три элемента в «городе» — это минимум
При сдаче на категории «B», «C» и «D» у курсантов теперь три обязательных элемента.
По словам Ротченкова, это минимум, который необходимо выполнить экзаменуемым при сдаче на права. Это:
- проезд по дороге, которая имеет две и более полосы для движения в одном направлении (при их наличии) с максимально разрешенной скоростью, соблюдением безопасной дистанции и интервалов;
- выполнение не менее одного разворота на нерегулируемом перекрестке;
- выполнение не менее одного левого поворота на перекрестке.
Уже есть комментарии, что только по трем элементам (будет приниматься экзамен — Sputnik). Нет. Однозначно, экзаменуемый будет участвовать в дорожном движении, он будет проезжать другие элементы уличной-дорожной сети — и пешеходный переход, и перекресток, и остановочные пункты, и его движение от элемента к элементу будет подвергаться оценке.
Начальник ГАИ пояснил, что элемент «проезд по дороге с максимально разрешенной скоростью» выбран не случайно. По его словам, наблюдалась тенденция, когда курсант ехал со скоростью 20−30 км/ч значительно ниже скорости потока. Теперь же правилами определено, чтобы будущий водитель умел двигаться с более высокими скоростями.
Ранее в правилах было восемь обязательных элементов. Теперь экзаменатор будет маршрут выстраивать таким образом, чтобы курсант мог на максимально коротком расстоянии выполнить все эти три элемента.
Понятно, что в разных городах это будет протяженность в районе 1−2 км, а где-то 3−4 км, чтобы выполнить все эти три элемента. Но при проезде всего отрезка при сдаче экзамена будет подвергаться оценке все действия экзаменуемого.