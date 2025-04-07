В здании Нижнекамской ЦРБ работают правоохранительные органы

По данным агентства, вопросы возникли к работе Нижнекамской ЦРБ с аффилированными структурами. Все подробности в настоящее время выясняют следователи СК и экономические полицейские. Как стало известно агентству, уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.