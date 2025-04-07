В здании Нижнекамской ЦРБ работают правоохранительные органы

В пресс-службе Минздрава РТ «Татар-информу» сообщили — они уведомлены о том, что в медучреждении работают сотрудники правоохранительных органов.
«Руководство Минздрава Татарстана в курсе, что в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице работают правоохранительные органы. Комментировать уполномочены они», — рассказали агентству в министерстве.
По данным агентства, вопросы возникли к работе Нижнекамской ЦРБ с аффилированными структурами. Все подробности в настоящее время выясняют следователи СК и экономические полицейские. Как стало известно агентству, уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.