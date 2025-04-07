В Ростовской области средний размер пенсии по старости превысил 20 тысяч

Также известно, что официально на 1 апреля 2025 года на Дону размер средней пенсии по региону составил 17 910 рублей. А пенсия по инвалидности — 17 010 рублей. Социальная пенсия на Дону составляет 11 640, а по потере кормильца — 11 640.