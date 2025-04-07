Число заражений коронавирусом в Башкирии снизилось до 19 новых случаев

В Башкирии с каждым днем уменьшается число новых заражений коронавирусом. Как сообщает региональный Минздрав, за сутки врачи диагностировали всего 19 новых фактов заболевания ковидом. Для сравнения, еще пять дней назад суточный прирост болеющих составлял 27.
Всего с начала пандемии инфекцию диагностировали у 434 671 жителя Башкирии. Успешно болезнь сумели побороть 428 112 пациентов. Показатель выздоровления за сутки вырос на 19 человек.
Стационарное лечение на сегодняшний день проходят 74 пациента, остальные 278 зараженных находятся на амбулаторном лечении.
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