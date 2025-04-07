Глава Екатеринбурга рассказал, как пройдет «Бессмертный полк» в городе

Обсуждается вопрос, чтобы «Бессмертный полк» провести в очном формате. Этот вопрос обсуждается на недавнем заседании антитеррористической комиссии. Если это будет очный формат, мы ожидаем не менее 150 тыс. участников. Я думаю, что обстановка позволит нам провести ее в очном формате.