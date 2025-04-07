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Глава Екатеринбурга рассказал, как пройдет «Бессмертный полк» в городе

Акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге проведут вживую.

Источник: ЕАН

В Екатеринбурге созданы все необходимые условия для проведения акции «Бессмертный полк» в очном формате. Об этом в эфире радиостанции «Город FM» заявил глава города Алексей Орлов.

Обсуждается вопрос, чтобы «Бессмертный полк» провести в очном формате. Этот вопрос обсуждается на недавнем заседании антитеррористической комиссии. Если это будет очный формат, мы ожидаем не менее 150 тыс. участников. Я думаю, что обстановка позволит нам провести ее в очном формате.

сказал Орлов, уточнив, что он уже готовит транспарант с фотографией своего деда

Напомним, что в 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2022 году она состоялась в традиционном формате. В 2023 и 2024 годах было организовано виртуальное шествие и различные онлайн-акции.