Глава Екатеринбурга рассказал, как пройдет «Бессмертный полк» в городе

В Екатеринбурге созданы все необходимые условия для проведения акции «Бессмертный полк» в очном формате. Об этом в эфире радиостанции «Город FM» заявил глава города Алексей Орлов.
Обсуждается вопрос, чтобы «Бессмертный полк» провести в очном формате. Этот вопрос обсуждается на недавнем заседании антитеррористической комиссии. Если это будет очный формат, мы ожидаем не менее 150 тыс. участников. Я думаю, что обстановка позволит нам провести ее в очном формате.
Напомним, что в 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2022 году она состоялась в традиционном формате. В 2023 и 2024 годах было организовано виртуальное шествие и различные онлайн-акции.