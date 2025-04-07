На 7 градусов выше нормы: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально теплой погоды

В Челябинское области объявили штормовое предупреждение из-за аномального тепла и высокого риска пожаров.
По данным регионального Гидрометцентра, 8 и 9 апреля в отдельных районах Южного Урала среднесуточные температуры воздуха будут на 7 и более градусов выше климатической нормы. Столбики термометров могут подскочить до отметки в +23 градуса. При этом во вторник возможны грозы, а в среду отдельные порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
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Четвертый класс горимости означает сильный риск пожаров. Хуже него только наивысший пятый класс, означающий чрезвычайную опасность.
Примечательно, что в прогнозе на четверг 10 апреля фигурируют и аномальное тепло до +23, и снегопады. Дождь с мокрым снегом может пройти в горных районах, а чрезвычайно тепло будет на юге Челябинской области.