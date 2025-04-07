На 7 градусов выше нормы: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально теплой погоды

По данным регионального Гидрометцентра, 8 и 9 апреля в отдельных районах Южного Урала среднесуточные температуры воздуха будут на 7 и более градусов выше климатической нормы. Столбики термометров могут подскочить до отметки в +23 градуса. При этом во вторник возможны грозы, а в среду отдельные порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.