Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 7 градусов выше нормы: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально теплой погоды

В Челябинскую область 8 апреля придет аномальное тепло.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 100% 750 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

В Челябинское области объявили штормовое предупреждение из-за аномального тепла и высокого риска пожаров.

По данным регионального Гидрометцентра, 8 и 9 апреля в отдельных районах Южного Урала среднесуточные температуры воздуха будут на 7 и более градусов выше климатической нормы. Столбики термометров могут подскочить до отметки в +23 градуса. При этом во вторник возможны грозы, а в среду отдельные порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

— 8—10 апреля в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), — добавляют метеорологи.

Четвертый класс горимости означает сильный риск пожаров. Хуже него только наивысший пятый класс, означающий чрезвычайную опасность.

Примечательно, что в прогнозе на четверг 10 апреля фигурируют и аномальное тепло до +23, и снегопады. Дождь с мокрым снегом может пройти в горных районах, а чрезвычайно тепло будет на юге Челябинской области.