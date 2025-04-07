Эколог связал выброс пальмового масла на Тамани с промывкой судна

По словам эксперта, масло представляет угрозу для обитателей прибрежной полосы — вещество нарушает дыхание мелких морских организмов и ограничивает доступ кислорода. Эколог также отметил, что обнаруженная консистенция испорченная, с характерным прогорклым запахом. Он добавил, что очистка побережья может быть проведена вручную силами сотрудников МЧС в течение одного-двух дней.