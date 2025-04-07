Филиал ЮФУ открыли на Кубе

Это историческое событие. Кубинские студенты смогут осваивать передовые программы дополнительного образования на русском языке и готовиться к поступлению в российские вузы. Первые студенты приступят к занятиям уже в следующем учебном году. На нас лежит огромная ответственность: обеспечить светлое будущее наших стран, их процветание и суверенитет — технологический, финансовый, культурный и идеологический, — отметил на церемонии открытия филиала заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Сейчас филиал ЮФУ начнет работать как подготовительный факультет с программами дополнительного профессионального образования на русском языке (гуманитарный, инженерный и естественнонаучный профили). Тут же студенты смогут освоить курсы русского языка и программы по запросу с кубинской стороны.
Программы высшего образования введут в филиале позднее.
Студентам и ученым вуза вручили сертификаты на приобретение компьютерной техники. Зданием филиала кубинский университет сможет пользоваться безвозмездно.
На торжественном открытии также побывали замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов, президент ЮФУ Марина Боровская, ректор Гаванского университета Мириам Никадо Гарсия, проректор по международной проектной деятельности ЮФУ Максим Бондарев, полномочный представитель ректора в странах Иберо-Американского ареала, директор МИМДО ЮФУ Наталья Карповская, а также представители российской делегации Министерства науки и высшего образования РФ и представители аналогичных ведомств Кубы.
Также на прошлой неделе состоялось открытие Лаборатории искусственного интеллекта в технических системах между ЮФУ и Технологическим университетом Гаваны им. Хосе Антонио Эчеверрия (CUJAE) в стенах последнего.
Ранее сообщалось, что изначально открытие филиала планировалось на осень прошлого года.