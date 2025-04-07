Филиал ЮФУ открыли на Кубе

Это историческое событие. Кубинские студенты смогут осваивать передовые программы дополнительного образования на русском языке и готовиться к поступлению в российские вузы. Первые студенты приступят к занятиям уже в следующем учебном году. На нас лежит огромная ответственность: обеспечить светлое будущее наших стран, их процветание и суверенитет — технологический, финансовый, культурный и идеологический, — отметил на церемонии открытия филиала заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.